Lichtpunt in tijden van corona: burgers verbaasd door plotse opkomst dolfijnen langs Spaanse kust

Een opmerkelijke vaststelling door de inwoners van Barcelona, ten tijde van het coronavirus. Mede door de lockdownmaatregelen van de Spaanse overheid merken de burgers nu beduidend meer dolfijnen op langs de Catalaanse kust. Enric Sagristà kon eind vorige maand een filmpje maken van enkele exemplaren die op dat ogenblik uit het water sprongen. “Wat een show!” schreef hij erbij.

Het is een welgekomen lichtpunt in tijden van crisis voor de Spanjaarden. In Spanje zijn al ruim 130.000 besmettingen vastgesteld, ruim 12.000 mensen zijn overleden. De dagelijkse cijfers kennen echter een neerwaartse trend. Zo zijn er de afgelopen 24 uur 674 doden geregistreerd: het laagste cijfer in tien dagen.

Het stilvallen van het toerisme zou aan de basis liggen van de plotse opkomst van dolfijnen. “Door de lockdown zijn er veel meer verlaten plekken ontstaan, waarvan dieren nu profiteren om extra grondgebied in te nemen”, klinkt het bij lokale media. Het fenomeen beperkt zich bovendien niet enkel tot dolfijnen. Ook wilde zijnen, geiten en zelfs wolven profiteren mee van de maatregelen.