Spektakel in ‘De mol’: de echte afvaller mag blijven, deze kandidaat moet naar huis

De eliminatie in ‘De mol’ zondagavond was er eentje voor de geschiedenisboeken. Want de échte afvaller wist zijn of haar hachje te redden. In een gevaarlijk spel vol leugens en vuurwerk moest uiteindelijk Salim (28) onverdiend de groep verlaten. Maar wraak smaakt zoet: de mol geeft hem volgende week nog een kans om geld uit de prijzenpot mee naar huis te graaien. “Ik lig er sowieso uit, maar ben blij dat ik het spel toch nog kan beïnvloeden.”