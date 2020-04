Maaseik -

Intussen zijn door het spreidingsplan al een 20-tal patiënten in de Limburgse ziekenhuizen overgebracht naar elders. Daardoor neemt de druk op de intensieve zorg van de Limburgse ziekenhuizen af. En dat kon onze redactie dit weekend zelf vaststellen in het ziekenhuis Maas & Kempen in Maaseik. Daar viel op 16 maart de eerste Limburgse coronadode te betreuren. Inmiddels is de dodentol in Maaseik opgelopen tot 12.