Premier Wilmès: “Cijfers geven hoop, maar we moeten meer dan ooit blijven volhouden”

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft in een videoboodschap een tussentijdse balans opgemaakt van de uitbraak van het coronavirus in ons land. “Het zijn cijfers die hoop geven, maar we moeten volhouden. Meer dan ooit.”

“Al weken lang is de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 in België voor elk van ons de dagelijkse realiteit”, zo begint premier Sophie Wilmès haar videoboodschap die ze via de VRT verspreidde. De premier geeft aan een tussentijdse balans te willen opmaken. “De situatie is ongezien en overweldigend voor ons. We hebben een reeks moeilijke maatregelen moeten nemen. De offers zijn heel groot. Vooral voor mensen die alleen zijn. Deze offers mogen niet voor niets zijn.”

“Experts zijn het er over eens dat het effect van onze inspanningen al te zien is aan hoe het virus zich in ons land evolueert. Het zijn cijfers die hoop geven. Het heeft ervoor gezorgd dat we hebben kunnen vermijden dat onze ziekenhuizen, en in het bijzonder de afdelingen intensieve zorgen, oververzadigd geraken.”

“We weten dat er na de piek, nog veel ziekenhuisopnames zullen volgen. Helaas ook veel overlijdens. Ondanks alles moeten we volhouden. Onze wilskracht wordt elke dag op de proef gesteld. Maar we moeten standhouden. We moeten absoluut de regels blijven volgen. Ook nu weer mooi weer wordt.”

“België is een land met enorme capaciteiten. Maar in de huidige internationale context, hebben zelfs landen zoals het onze moeilijkheden. Het tekort aan medische materiaal is daar een illustratie van. Onzekerheid over de leveringen is helaas de norm geworden. Het is duidelijk dat de situatie op het terrein verbeterd, maar nog niet voldoende. Er zijn nog veel obstakels.”