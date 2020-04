Emotionele videoboodschap van verpleegster laat niemand onberoerd: “We zitten op onze knieën, het is erg lastig”

Een video van een Britse verpleegster gaat sinds kort viraal op sociale media. Vrijdag postte de Shirley Watts, verpleegster in het Basildon University Hospital in Essex, een emotionele boodschap waarin ze iedereen vraagt om zich te houden aan de opgelegde coronamaatregelen. De druk op de dame en haar collega’s uit de gezondheidszorg is dezer dagen enorm. “We zitten op onze knieën”, vertelt ze geëmotioneerd. “We hebben het erg moeilijk en worstelen er allemaal mee.”