Geen F1 op tv? Films en series voor de echte autosportfan

Het zijn voor heel wat F1-fans barre tijden zonder Formule 1 op TV. Daarom zet F1Journaal voor een aantal films, series en documentaires op een rij die de moeite waard zijn om te midden van deze coronacrisis vanuit uw kot te bekijken.

Drive To Survive - Netflix

Ondertussen welbekend onder de autosport fans en ook interessant voor wie er niets mee heeft. Een documentaire die de kijker een blik gunt achter de schermen van het huidige F1-circus doorspekt met de nodige dosis drama.



A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story - Netflix

Een documentaire over vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio, voor velen de grootste aller tijden.



The 24 Hour War - Netflix

Een documentaire over de rivaliteit tussen Ford en Ferrari in de 24 Uren van Le Mans.



Williams - Netflix

Williams vertelt het verhaal van Frank Williams, hoe hij zijn team naar de top bracht, hoe zijn familie gevochten heeft om hem in leven te houden en het team te laten voortbestaan na de crash die Frank in een rolstoel heeft achtergelaten voor de rest van zijn leven.



The Gentlemen Driver - Netflix

The Gentleman Driver geeft een kijkje in het leven van vier buitengewone zakenmensen die het willen maken als coureurs op het hoogste niveau van de sportwagenraces.



GRAND PRIX Driver - Amazon Prime

GRAND PRIX Driver geeft de kijker een blik achter de schermen bij het F1-team van McLaren in 2017, het debuutjaar van onze landgenoot Stoffel Vandoorne.



Le Mans: Racing is Everything - Amazon Prime

Serie over de 24 uren van Le Mans en een blik achter de schermen bij zes teams en de organisatie.



Best Formula 1 movies and shows: 5 you have to watch - Red Bull

Red Bull maakte een selectie van haar eigen films en documentaires die u als F1-fan moet gezien hebben.

https://www.redbull.com/gb-en/best-formula-one-movies

Films en documentaires die je niet kan streamen maar die elke racefan wel ergens heeft liggen.

Senna: No Fear No Limits No Equal

Prachtige documentaire over het leven van drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna



RUSH

Film van Ron Howard over het legendarische seizoen 1976.



Driven

De poging van Sylvester Stallone om een film over de Formule 1 met zichzelf in de hoofdrol te maken.



Days of Thunder

Film over Nascar met Tom Cruise en Nicole Kidman uit 1990 voor de nostalgische en romantische zielen onder ons.



Le Mans

Legendarische film met Steve McQueen uit 1971 over de 24 uren van Le Mans.



Wij wensen u alvast uren kijkplezier!

Bovenstaande films toch niet in huis? De meeste zijn verkrijgbaar via bijvoorbeeld Amazon of Fnac.

