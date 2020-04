Wayne Rooney: “Profvoetballers die niet inleveren in coronacrisis zijn makkelijke doelwitten”

Wayne Rooney vindt dat voetballers in Engeland worden geviseerd in deze coronacrisis. Volgens de gewezen topspits van Manchester United zijn hij en zijn collega’s “makkelijke doelwitten” voor critici die vinden dat de spelers te weinig solidair zijn.

“Als de regering mij zou vragen de gezondheidswerkers financieel te steunen of ademhalingstoestellen te kopen, dan zou ik fier zijn dat te doen, zolang ik weet waar het geld voor bestemd is”, schrijft hij in zijn column van de Sunday Times.

De 34-jarige Rooney is bereid als vedette met een goed gevuld palmares en dito bankrekening het voortouw te nemen maar benadrukt dat niet alle voetballers in zijn (comfortabele) situatie verkeren. De huidige spits van tweedeklasser Derby County vindt het dan ook verkeerd dat voetballers in het algemeen worden geviseerd omdat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te weinig zouden opnemen. Ook bepaalde (top)clubs als Tottenham krijgen veel kritiek omdat ze een deel van het personeel op tijdelijke werkloosheid zetten, waardoor de gemeenschap voor de kosten moet opdraaien.

Er lopen momenteel onderhandelingen om de spelerslonen in de Premier League gedurende twaalf maanden met 30 procent te verlagen, maar een akkoord is er nog niet.

“Ik bevind mij in een positie waarin ik iets kan opgeven. Ik heb een lange carrière gehad en heb goed mijn boterham verdiend. Maar niet elke voetballer zit in die situatie. Toch wordt de hele beroepscategorie plotseling geviseerd door een salarisverlaging van 30 procent te eisen. Waarom zijn voetballers ineens de zondebokken? Hoe wij de situatie ook bekijken, feit is dat wij makkelijke doelwitten zijn.”