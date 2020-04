Tom Waes daagt de leerlingen van Hasp-O Zepperen uit tot hun eigen ‘Kamp Waes’

Sint-Truiden - Tom Waes daagt de leerlingen van de middelbare school Hasp-O Zepperen uit de paasvakantie braaf in hun kot door te brengen. Ze moeten het zien als hun eigen ‘Kamp Waes’.

“Het is paasvakantie, het is kei goed weer. En normaal gezien kan je nu buiten gaan spelen. Maar het zijn coronatijden.”, begint Waes. “Jullie wonen in Haspengouwen, een streek die zwaar getroffen is door het coronavirus.”

Hij waarschuwt de kinderen dat ze niet enkel zelf gevaar lopen, maar ook hun familie en vrienden. Daarom daagt hij ze uit tot een eigen ‘Kamp Waes’: twee weken in hun kot blijven en elkaar uitdagen tot creatieve en vooral sportieve opdrachten. “Maak groepen, maak filmpjes en daag elkaar uit.” Zo gaat hij zelf elke dag lopen en houdt hij zich bezig met een nieuwe hobby: fotografie.

Ook de leerlingen van Hasp-O Zepperen moeten vooral sportief bezig blijven en nieuwe hobby’s zoeken. “Tien keer of vijftig keer pompen, tien of vijftig keer sit-ups,...Maar blijf in uw kot! Is het niet voor uzelf, dan is het voor iedereen rond u die tot een risicogroep behoort.”