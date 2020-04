Marc Van Ranst: “Als elke gemeente een andere politiek gaat voeren, helpt dat niet”

Viroloog Marc Van Ranst blijft erbij dat iedereen voorzien van mondmaskers op dit moment niet nodig is. Volgens de expert bevinden we ons nu in een fase waarin iedereen zenuwachtig wordt en er een opbod komt aan maatregelen. “Maar die maatregelen moeten zinvol zijn. Als elke gemeente een andere politiek gaat voeren, dan helpt dat niet”, verklaarde Van Ranst in De Zevende Dag.