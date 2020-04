Eva Daeleman (30) en haar man Stijn doen aan gezinsuitbreiding: het koppel verwacht hun eerste kindje. De twee verklappen meteen ook het geslacht van de spruit. “Babygirl is growing” , schrijft Daeleman op haar Instagram-profiel. De geboorte staat gepland voor de herfst.

Voor Daeleman is het niet haar eerste zwangerschap. Pas in januari kwam de gewezen MNM-presentatrice naar buiten met het nieuws dat ze na twaalf weken een miskraam had gekregen. “Toen het gebeurde, voelde ...