164 nieuwe overlijdens in ons land, stabilisering zet zich verder

Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 164 mensen overleden door covid-19. Met 504 patiënten die werden ontslagen, ligt dat cijfer wel voor het eerst hoger dan het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis (499).

In de laatste 24 uur werden 499 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen en 504 patiënten verlieten het ziekenhuis. Het is de eerste keer dat de uitstroom groter is dan de instroom. Momenteel worden 5.735 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-19-patiënten (+57), waarvan 1.261 bedden op de afdeling intensieve zorg (+16).

Wel werden opnieuw 164 overlijdens gerapporteerd. Het dodentol klimt daardoor tot 1.447.

Er werden ook opnieuw 1.260 besmettingen vastgesteld in de afgelopen 24 uur: 776 in Vlaanderen, 301 in Wallonië en 169 in Brussel. Voor veertien gevallen was de woonplaats niet bekend.

De cijfers werden bekendgemaakt door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, dat op zondag evenwel geen persconferentie houdt.

De stabilisering lijkt zich duidelijk verder te zetten, maar het is opletten voor teveel optimisme: de rapporteringen van het aantal slachtoffers verloopt in het weekend moeizamer, waardoor het cijfers hoogstwaarschijnlijk maandag nog zullen worden bijgesteld.

