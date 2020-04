Man schiet in Rusland vijf mensen dood “die te hard praatten”

Een man heeft in Rusland vijf mensen doodgeschoten omdat hij vond dat ze ‘s nachts te veel lawaai maakten buiten aan zijn vensters, zo heeft de politie zondag gemeld. Het drama gebeurde in het stadje Yelatma, 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou, midden in de lockdown tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus, waarbij de meeste Russen thuis moeten blijven.