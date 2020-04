Rugby-internationals in Fiji opgepakt door politie nadat ze uit quarantaine ontsnapten: “Ze brengen de hele gemeenschap in gevaar”

Twee spelers van de nationale rugbyploeg van Fiji zijn opgepakt omdat ze zich niet hielden aan de quarantainevoorschriften in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De premier van de eilandstaat heeft geen begrip voor het gedrag van de mannen, wiens identiteit niet werd vrijgegeven. “Het is onverantwoord. Zij brengen de hele gemeenschap in Fiji in gevaar”, zei Frank Bainimarama.

De regeringsleider bevestigde dat een van de twee spelers uit het ziekenhuis van Fiji was ontsnapt waar hij in quarantaine werd gehouden na zijn terugkeer uit Singapore, omdat hij een “verhoogd risico” had om drager te zijn van het virus. “Jammer genoeg voor hem kon hij niet vluchten voor de politie van Fiji. Hij werd opgepakt en bevindt zich nu in isolement in een ziekenhuis in de stad Nadi”, bevestigde Bainimarama.

De voorzitter van de Rugbyfederatie in Fiji, John O’Connor, kondigde intussen aan “gepaste disciplinaire actie” te ondernemen tegen de spelers. Hij beloofde ook hun “extreem onverantwoordelijk gedrag” aan te kaarten bij hun clubs en de internationale federatie World Rugby.

“De hele rugbyfamilie in Fiji wil officieel zijn grote teleurstelling uitdrukken over de onverantwoorde houding van deze twee spelers, die hun familie en iedereen in Fiji in gevaar brengen”, onderstreepte hij. “Zo’n onverantwoord gedrag is volkomen onaanvaardbaar en wij steunen de actie van de politie en alle maatregelen die tegen hen worden genomen.”