Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in ons land stagneert. Tijd om een blik om ons heen te werpen. Hoe doen de buurlanden het? Welke landen zijn uit de moeilijkheden en wie staat een catastrofe te wachten?

Nederland: maar één brandhaard

Onze noorder- en zuiderburen bevinden zich in een min of meer vergelijkbare situatie als de onze. Beide landen beginnen de epidemie onder controle te krijgen. In Nederland ...