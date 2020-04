Er komt een extra aflevering van de populaire Netflix-reeks Tiger king . Dat heeft Jeff Lowe, de huidige baas van de zoo die centraal staat in de reeks, verklapt in een video op Twitter. Ze wordt eerstdaags opgenomen.

De nieuwe Netflix-docureeks Tiger king: murder, mayhem and madness is in enkele dagen tijd uitgegroeid tot een wereldwijde hype. Het redelijke waanzinnige verhaal van Joe Exotic, de extraverte baas van ...