Open VLD: “Stel zomersolden anderhalve maand uit wegens coronavirus”

Open VLD stelt voor de zomersolden anderhalve maand uit te stellen. Dat meldt fractieleider Egbert Lachaert, die een wetsvoorstel heeft ingediend om de zomersolden in plaats van op 1 juli, op 15 augustus te laten starten. “Als we de soldenperiode laten starten op 1 juli dreigen veel winkels failliet te gaan en dreigen honderden jobs verloren te gaan. Door de zomersolden uit te stellen, willen we de kledingwinkels perspectief geven”, aldus Lachaert.

Door de ‘lockdown’ zijn alle kledingwinkels gesloten op het moment waarop normaliter heel wat kledingstukken voor de lente en de zomer verkocht worden. Die gemiste inkomsten kunnen een bijzonder zware impact hebben en zouden zelfs tot faillissementen kunnen leiden. Als de solden dan nog eens heel snel na de heropening komen, is er weinig kans om snel wat herstel te kunnen zien.

“Als we de solden laten starten op 1 juli wil dat zeggen dat veel kleine kledingwinkels met verlies hun stock zullen verkopen”, zegt Lachaert. “Dat kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen en zorgen voor faillissementen, aangezien ze nu geen enkele financiële buffer opbouwen. Als we de solden niet laten starten op 1 juli, maar op 15 augustus tot en met 14 september kan dat zorgen voor extra financiële buffer en kan dat voor vele kleine zelfstandigen het verschil maken tussen overleven of overkop gaan. Zo krijgen de winkeliers iets meer zuurstof en perspectief.”