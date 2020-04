Olivier Deschacht: “Dit kan niet, dacht ik toen Zetterberg opzij gezet werd. Ik dacht dat ze lessen hadden getrokken uit mijn afscheid”

Olivier Deschacht (39) vindt het ontslag van dat andere clubicoon, Pär Zetterberg, bij Anderlecht pijnlijk. De situatie doet hem denken aan de manier waarop hij zelf moest vertrekken bij paars-wit. “Ik dacht dat ze lessen hadden getrokken uit mijn afscheid”, zegt de man met de meeste matchen ooit voor Anderlecht.

LEES OOK. SJOTCAST. Olivier Deschacht: “Vroeger moest je me een uur niet aanspreken als ik verloor. Een drankje nadien zat er toen niet meer in” Aflevering 31 staat online!

De Anderlecht-fans stonden twee weken geleden op hun achterste poten toen ze hoorden dat clubcoryfee Pär Zetterberg de laan uitgestuurd werd. Ook Olivier Deschacht, die onder huidig eigenaar Marc Coucke moest vertrekken, keek raar op. “Toen dat gebeurde dacht ik: dit kan niet”, zegt de man met het meeste matchen ooit voor Anderlecht over het ontslag van dat andere icoon. “Ik dacht dat ze lessen hadden getrokken uit mijn afscheid, maar blijkbaar doen ze net hetzelfde met Zetterberg. Dat vond ik heel pijnlijk. Ik heb een heel goed contact met hem en zijn hart bloedde wel.”

Deschacht, die zegt dat hij nog altijd “overal waar ik kom” wordt aangesproken op de prestaties van Anderlecht, had het in hetzelfde gesprek ook nog over het huidige seizoen van zijn oude werkgever. Anderlecht had volgens hem met Kompany en Chadli nog steeds voldoende kwaliteit in huis. “Ze moesten altijd in de top zes eindigen, dus hebben ze toch wel een beetje gefaald. Ik denk dat iedereen op zijn plaats staat momenteel.”

Verdediger Olivier Deschacht, nu bij Zulte Waregem, speelde ruim zeshonderd wedstrijden voor Belgisch recordkampioen Anderlecht, dat dit seizoen slechts op een achtste plek staat. Afgelopen week werd door de Raad van Bestuur van de Pro League unaniem besloten het seizoen stop te zetten, al moet die beslissing wel nog bekrachtigd worden op de Algemene Vergadering van de profclubs. Als dat gebeurt, grijpt paars-wit voor het tweede jaar op rij naast Europees voetbal.