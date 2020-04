Hoe Barcelona wilde voorkomen dat Neymar naar Real Madrid zou trekken

Vorige zomer was Neymar al hét gespreksonderwerp van de transferzomer, en dat lijkt er aankomende zomer niet op te veranderen. De Braziliaanse sterspeler gaf vorig jaar al aan graag te willen terugkeren naar Barcelona, maar uiteindelijk bleef hij PSG. De Catalanen zouden toen echter een belofte hebben gedaan aan Neymar, weet huiskrant El Mundo Deportivo. “Als je dit jaar niet terugkeert, dan halen we je volgend jaar terug. Dat is zeker.” En dat om te voorkomen dat aartsvijand Real Madrid hen de loef afstak.