Vrijdag stierven er in de Limburgse ziekenhuizen 6 patiënten aan de gevolgen van corona. Voor het eerst in veertien dagen moest het Sint-Trudo geen patiënten verplaatsen naar een ander ziekenhuis, maar de druk op de twee grootste ziekenhuizen neemt wel toe.

In het Hasseltse Jessa-ziekenhuis overleden vrijdag 3 coronapatiënten. Daar zijn sinds de uitbraak van de crisis in ons land 47 mensen gestorven door de gevolgen van COVID-19. In het ZOL in Genk was er ...