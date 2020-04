Zaterdag hebben twee bewoners van een entiteit van 5 mensen in de volwassenen opvang van Sint-Gerardus in Diepenbeek positief getest op Covid-19. “Ze leven al, sinds we woensdag de eerste tekenen kregen, in isolatie op hun kamer”, zegt algemeen directeur Veronik Truyens.

In de permanente woonvorm voor volwassen die Sint-Gerardus in Diepenbeek aanbiedt, leven een vijftigtal mensen samen in drie verschillende woonblokken. “Toen corona in België de kop opstak hebben we, ...