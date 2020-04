Politie klaagt ‘Colruyt-toerisme’ uit Wallonië aan

De politie van Geraardsbergen is het beu dat de Waalse buren uit Lessen (Henegouwen) met z’n allen hun boodschappen doen over de taalgrens in de lokale Colruyt. “Op drukke momenten staan hier soms wachtrijen van anderhalf uur”, zegt Jurgen De Landsheer van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. “We willen dat mensen shoppen in hun eigen buurt, maar blijkbaar heeft nog niet iedereen dat begrepen. De overheid zou hier ook duidelijker over moeten communiceren.”