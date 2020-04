Triest record aan overlijdensberichten in onze krant

Ook de coronamaatregelen rond begrafenissen spelen mee in de grote hoeveelheid overlijdensberichten in onze krant. “Mensen willen zo toch zo veel mogelijk mensen bereiken die nu niet naar de uitvaart kunnen komen.” Foto: Jan Van der Perre

Liefst 13 bladzijden of 108 overlijdensberichten telt de weekendkrant van Het Belang van Limburg. Een triest record, waar het coronavirus op meerdere manieren voor verantwoordelijk is.

Vorig weekend viel het al op: maar liefst tien bladzijden overlijdensberichten. Dit weekend zijn het er nog meer: dertien stuks, waar een weekendkrant doorgaans vier tot zes pagina’s overlijdensberichten telt. Nu ruim het dubbel dus. Op sociale media circuleert een filmpje van iemand die langzaam door de krant bladert.

13 bladzijden overlijdensberichten in het Belang van Limburg. Daar wordt een mens stil van. In totaal 145 Limburgers overleden aan het coronavirus in 3 weken tijd.



Wel drukker, niet uitzonderlijk

Toch is er nog geen sprake van een enorme toeloop bij Limburgse begrafenisondernemers als gevolg van covid-19. “Het is nu misschien wel wat drukker, maar ook niet ongelooflijk druk”, zegt Koen Reweghs van Uitvaartverzorging Reweghs-Pipeleers met vestigingen in onder meer Alken en Hasselt. “In januari telden wij nagenoeg evenveel overlijdens als in maart. Wel is het zo dat we pas sinds vorig weekend overlijdens doorkrijgen van coronaslachtoffers. Over onze acht vestigingen heen een twintigtal.”

Geen begroeting

Eenzelfde geluid is te horen bij Dries-Hulsmans in Leopoldsburg. “Wij hebben nu niet overdreven meer begrafenissen. Wel is het zo dat de nabestaanden een overlijdensbericht altijd liever in de weekendkrant plaatsen, omdat die meer lezers heeft.”

Maar toch speelt covid-19 ook op een andere manier een rol. “Dat er door de coronamaatregelen geen kans tot begroeting of een mogelijkheid is om de begrafenis bij te wonen, speelt ook een rol. Hierdoor worden er mogelijk meer rouwberichten geplaatst, om alsnog zo veel mogelijk mensen te bereiken”, weet Klaus Hulsmans, een mening die ook Koen Reweghs deelt.