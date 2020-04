Mathieu Van der Poel en ploegmaats rijden zondag ‘Ronde van Zwift’

Mathieu van der Poel rijdt zondag, op de dag waarop hij oorspronkelijk zou hebben deelgenomen aan de Ronde van Vlaanderen, samen met zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix de ‘Ronde van Zwift’, een virtuele rit van 27 kilometer op het gelijknamige virtuele trainingsprogramma. Het parcours is de WK-omloop van 2015 in het Amerikaanse Richmond. Die bestaat onder meer uit zes kasseiklimmetjes.

“Winnen is niet het ultieme doel van de wedstrijd”, verklaarde het team in een persbericht. “Met de deelname aan de Ronde van Zwift heeft Alpecin-Fenix andere doelstellingen: verbonden blijven met de wielerfans, fietsplezier centraal blijven stellen in deze competitieloze periode én de wereld van E-sports verkennen. Want het is intussen duidelijk dat E-racing een specifieke wielerdiscipline is die sterk verschilt van het traditionele wegwielrennen met specifieke tactieken en tools. Naast het fun-aspect zal het dus een leermoment worden voor de renners van Alpecin-Fenix. De Ronde van Zwift is een eerste stap richting een potentiële nieuwe discipline in het multidisciplinaire verhaal van de ploeg.”

Supporters kunnen de wedstrijd online volgen via de sociale media van Alpecin-Fenix en Zwift.

Nog zondag rijden dertien profrenners, waaronder landgenoten Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Wout van Aert en Oliver Naesen, de Ronde van Vlaanderen op Zwift. Hun wedstrijd duurt 32 kilometer, met daarin de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg.