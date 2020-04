Givers van Scouts Schoravé verrassen Bilzenaren met bloemen

Beverst

Bilzen - Afgelopen zondag zijn we met de Givers van Scouts Schoravé Schoonbeek bloemen voor de deuren van buurtbewoners gaan zetten in Schoonbeek en Beverst. Dit deden we uit solidariteit voor de mensen die eenzaam zijn in deze moeilijke tijd.

Normaal gezien had er op 14 maart de fuif van de Givers, ‘Totem’, plaatsgevonden, maar door de coronacrisis werd die helaas afgelast. Het bedrijf Duplast, één van de goedhartige sponsors, wilde echter graag dat er met het overgebleven sponsorgeld iets goeds werd gedaan. Hierdoor kwam de leiding op het idee om met het geld bloemen aan te kopen en als ‘corona-activiteit’ die bloemetjes voor de deuren van buurtbewoners te gaan zetten. Dit idee werd met veel enthousiasme onthaald, want iedereen wist dat veel mensen zich eenzaam voelen in deze isolatie en we wilden aan hen duidelijk maken dat ze niet helemaal alleen zijn. Iedereen schreef een hartverwarmende boodschap, zette de bloemen op de drempel, belde aan en verstopte zich. Zo werd niet alleen de afstand bewaard, maar bleef het ook een mysterie wie de bloemen had gebracht.



De actie was een groot succes: veel mensen waren verbaasd, maar fleurden helemaal op en ook op Facebook kwamen er al snel bedankjes voorbij. Als het kon, hadden we voor heel Bilzen bloemetjes gekocht, want het feit dat zo veel mensen dit gebaar enorm apprecieerde, was voor ons hart verwarmend!



Geschreven door Lore Cams, een giver van scouts Schoravé Schoonbeek