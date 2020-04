In het Verenigd Koninkrijk is een vijfjarig kind overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het kind zou aan een onderliggende aandoening geleden hebben.

Over het algemeen ondervinden kinderen weinig last van covid-19, maar helaas zijn er ook uitzonderingen. De vijfjarige is het jongste slachtoffer in Europa. Eerder stierven ook al een meisje van 16 in ...