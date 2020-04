Geen technische werkloosheid, wel betaald verlof voor medewerkers Liverpool: “Niemand zal financieel benadeeld worden”

Foto: Action Images via Reuters

Champions League-winnaar Liverpool heeft een groot deel van haar personeel vakantie gegeven. De medewerkers krijgen wel hun volledige salaris doorbetaald, zo benadrukte de koploper in de Premier League zaterdag.

“Niemand zal hier in financieel opzicht door benadeeld worden”, stond in een verklaring op de website van Liverpool te lezen. Ook de medewerkers die alleen op wedstrijddagen in en om stadion Anfield werken, krijgen gewoon doorbetaald.

De Premier League ligt vanwege de coronacrisis al enkele weken stil. Men hoopte tot voor kort dat er begin mei weer gevoetbald zou kunnen worden, maar dat streven werd vrijdag losgelaten. De hervatting van het seizoen is nu tot nader order uitgesteld.

Voor Liverpool en Rode Divock Origi staat er zeer veel op het spel. Met nog negen speeldagen te gaan tellen de Reds liefst 25 punten op eerste achtervolger Manchester City. Een eerste titel in dertig jaar is zo erg dichtbij.