Heldenafscheid voor kapitein die noodklok luidde over coronabesmetting

De bemanning van de USS Roosevelt neemt afscheid van Brett Crozier, hun kapitein. Hij is ontslagen omdat hij een brief schreef waarin hij aan de noodklok luidde over de coronabesmetting onder zijn manschappen. Die brief werd naar de media gelekt. Er wordt vermoed dat Crozier de brief zelf naar de pers stuurde. Het schip ligt aangemeerd in Guam, waar de 5.000 bemanningsleden op corona worden getest. 114 onder hen testten al positief.