Corona eist wereldwijd meer dan 60.000 slachtoffers, 233.689 mensen genezen

Wereldwijd heeft de coronapandemie al meer dan 60.000 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Italië: 14.680. De meeste besmettingen zijn voor de VS: 280.000 van de 1,13 miljoen besmettingen wereldwijd.

In totaal vallen er wereldwijd nu al 60.115 slachtoffers te betreuren. De verspreiding van het nieuwe coronavirus eiste tot dusver de meeste mensenlevens in Italië. Daar bezweken intussen meer dan 14.680 mensen aan de longziekte Covid-19. Behalve in Italië vielen de meeste slachtoffers in Spanje (11.744), de Verenigde Staten (7,087), Frankrijk (6.507), Groot-Brittannië (3.605), Iran (3.452) en China (3,326).

Dat blijkt zaterdagmiddag uit de meest recente cijfers van de vermaarde Amerikaanse John Hopkins Universiteit.

België staat met 1.283 slachtoffers op een weinig benijdenswaardige de negende plaats. Nederland gaat ons met 1.651 slachtoffers vooraf, Duitsland sluit de lijst met 1.275 overlijdens door covid-19.

Uiteenlopende teststrategieën

Het totale aantal geregistreerde besmettingen loopt op tot meer dan 1,13 miljoen. De meeste besmettingen zijn geteld in de Verenigde Staten, waar zo’n 280.000 mensen positief hebben getest. Die cijfers moeten met een korrel zout genomen worden, waarschuwen experts, omdat verschillende er erg uiteenlopende strategieën op na houden. Zo wordt er in Zuid-Korea en Duitsland bijzonder veel getest, waardoor meer patiënten opgespoord worden die niet noodzakelijk serieuze medische zorg nodig hebben.

Wereldwijd zijn er 233.689 mensen ondertussen genezen verklaard, 3.247 daarvan in België.

De website van de vorsers van de John Hopkins Universiteit wordt regelmatig met grondige gegevens geactualiseerd en toont daarom een hogere tol dan de officiële statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).