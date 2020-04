Tweevoudig olympisch zwemkampioen Bruce Furniss (62) herstelt van hartaanval

Voormalig topzwemmer Bruce Furniss, goed voor twee olympische titels op de Spelen van Montreal 1976, is vorig weekend getroffen door een zware hartaanval. De 62-jarige Amerikaan moest in een Californisch ziekenhuis in een kunstmatig coma worden geplaatst maar stelt het inmiddels weer beter.

Furniss ontwaakte woensdag en sprak inmiddels al opnieuw, via de telefoon, met zijn vrouw en kinderen. Hij moet niet meer worden beademd, begon inmiddels aan de revalidatie, en volgens zijn dokters kan hij binnen enkele weken volledig hersteld zijn.

Op de Spelen van 1976 in Montreal won Furniss individueel goud op de 200 meter vrije slag. Daarna haalde hij aan de zijde van John Naber, Jim Montgomery en Mike Bruner een tweede keer goud op de 4x200 vrij.

De jongere broer van Steve Furniss, ook een olympisch medaillewinnaar, verbeterde tien wereldrecords. Hij werd door Swimming World Magazine uitgeroepen tot Zwemmer van het Jaar in 1975 en 1976, en kreeg in 1987 een plaats in de International Swimming Hall of Fame.