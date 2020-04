Crisiscentrum: Limburg gaat de grootste broeihaard van corona blijven

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nagenoeg constant, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van het Nationaal Crisiscentrum. Het centrum noemt dat ‘goed nieuws’. Voor onze provincie had Steven Van Gucht minder goed nieuws: “De rest van het land zal Limburg niet meer inhalen.”

Over het aantal besmettingen was het crisiscentrum duidelijk: veel valt daar niet uit af te leiden. Er wordt steeds meer getest, dus die cijfers blijven stijgen. Maar omdat lang niet iedereen getest wordt, weten we niet hoeveel mensen er echt besmet zijn. Zo is er in woon-zorgcentra veel vrees dat daar veel bewoners en personeelsleden besmet zijn dan ze nu weten.

LEES MEER. Rusthuizen eisen collectieve testen: “De eerste resultaten zijn alarmerend”

De cijfers die wel iets zeggen over de evolutie van de cijfers, dat zijn de ziekenhuisopnames. “En daar zien we dat dat aantal al een paar dagen stabiliseert tussen de vijfhonderd en zeshonderd”, aldus Van Gucht. “Ondanks de stabiliteit is het aantal overlijdens hoog, en dat kan nog stijgen de komende dagen. Dat is omdat de mensen die aan covid-19 overlijden, meestal al twee weken in het ziekenhuis liggen. De gevolgen van de maatregelen beginnen nu dus pas stilaan te zien in de cijfers.”

Geen inhaalmanoeuvre

Minder goed nieuws had Van Gucht voor Limburg. Hij ziet geen verklaring waarom Limburg harder getroffen is dan de rest van het land. Gaat onze provincie nog voorbijgestoken worden door de rest? “Ik vrees van niet”, aldus de viroloog. “De maatregelen die we uitgevaardigd hebben, gelden voor heel België, en die zorgen dus voor een vertraging van de viruscirculatie in heel België. Dus ik hoop niet dat de andere provincies nog gaan inhalen, want dat zou betekenen dat de infectie zich verder doorzet op andere delen van het grondgebied.”

“Het is de bedoeling dat het coronavirus overal vertraagt, en vertraagt in dezelfde mate. Dus ik denk niet dat er nog een inhaalmanoeuvre zal gebeuren.”

Na 14 dagen is het weg

Hoeveel dagen heb je als besmet persoon nodig om niet langer besmettelijk te zijn, werd er nog gevraagd aan de virologen. “Wanneer men de ziekte oploopt, is men in de eerste week het meest besmettelijk”, zegt Steven Van Gucht. “Het neemt geleidelijk af, maar in de tweede week kan er nog virus aanwezig staan. We gaan ervan uit dat het na 14 dagen weg is. Dan zijn mensen niet meer besmettelijk, op voorwaarde dat de symptomen verdwenen zijn. Maar het betekent niet dat de maatregelen voor die mensen niet meer gelden natuurlijk.”

Hele straten desinfecteren, zoals hier in Polen, heeft weinig zin volgens Van Gucht. Foto: EPA-EFE

Straten ontsmetten, zoals in sommige andere landen gebeurt, heeft geen zin in de strijd tegen het coronavirus, hebben de specialisten nog gezegd op de persconferentie. “Volgens ons heeft dat heel weinig zin”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Bomen, beton en asfalt zijn geen bronnen van het virus. Mensen zijn dat wel. Die producten werken maar even en zijn schadelijk voor het milieu. Ecologisch zijn ze dus nefast, en virologisch heel weinig zinvol.”

Het heeft volgens de viroloog veel meer zin om gericht oppervlakten te ontsmetten. Denk daarbij aan klinken, knoppen of leuningen die mensen veel aanraken. Ook de goede handhygiëne in acht nemen, is veel zinvoller volgens Van Gucht.

Het centrum beklemtoont dat de maatregelen duidelijk helpen. De situatie in de ziekenhuizen is zwaar maar beheersbaar. Het crisiscentrum vraagt dan ook dat we ons goed aan de maatregelen blijven houden. “Het is duidelijk dat we de verspreiding van het virus aan het vertragen zijn door de maatregelen op te volgen”, klonk het op de persconferentie.