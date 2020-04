Basketlegendes Kobe Bryant, Tim Duncan en Kevin Garnett krijgen plaats in Hall of Fame

De betreurde Kobe Bryant, Tim Duncan en Kevin Garnett, drie grootheden uit de NBA, worden deze zomer opgenomen in de Hall of Fame van het basketbal. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte website The Athletic. Het nieuws zou vandaag/zaterdag officieel worden bevestigd.

Bryant, Duncan en Garnett zetten alle drie een punt achter hun carrière in 2016 nadat ze jarenlang schitterden in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA. Het tragisch overlijden van Bryant op 26 januari in een helikoptercrash wordt op de ceremonie op 29 augustus in Springfield (Massachusetts) een bijkomende emotionele factor.

Met vijf NBA-titels (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), twee keer olympisch goud (2008, 2012), een vierde plaats in de topschutterslijst aller tijden van de NBA (33.643 punten) en een recordaantal van 81 punten in één match (de tweede beste prestatie ooit) verdient de Black Mamba, een legende van de LA Lakers, meer dan wie ook zijn plaats in de Hall of Fame.

Ook Tim Duncan mag terugblikken op een schitterende carrière waarin hij net als Bryant vijf titels veroverde (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) met San Antonio, het team waar hij vandaag assistent-coach is. “The Big Fundamental” was twee keer MVP van de reguliere competitie (2002, 2003) en wordt beschouwd als een van de beste centers van de voorbije decennia.

Kevin Garnett heeft een minder goed gevuld palmares. Hij won in 21 seizoenen op het hoogste niveau een NBA-titel, in 2008 met Boston. Daarnaast werd “KG”, die op zijn 19e debuteerde bij het bescheiden Minnesota, een keer MVP (in 2004) en veroverde olympisch goud met Team USA in 2000.