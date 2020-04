FIFA wil leeftijdslimiet voor olympisch voetbaltoernooi optrekken door jaar uitstel

De Wereldvoetbalbond FIFA overweegt de leeftijdslimiet voor deelname aan het olympisch voetbaltoernooi voor mannen in Tokio op te trekken. Het is een van de aanbevelingen van de werkgroep die zich binnen de organisatie buigt over de gevolgen van de coronacrisis.

Het olympisch voetbaltoernooi is in principe voorbehouden aan spelers onder 23 jaar. De werkgroep vraagt dat volgend jaar in Tokio voetballers mogen deelnemen die geboren zijn op of na 1 januari 1997. Daardoor zou de leeftijdslimiet met een jaar worden verhoogd.

Andere aanbevelingen van de werkgroep, die voor het eerst samenzat, zijn het uitstellen van alle internationale wedstrijden in juni, net als het WK voor meisjes U20 in Panama en Costa Rica, dat in augustus en september op het programma stond, en het WK voor meisjes U17 in India, dat voorzien was in november.