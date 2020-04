Oproep aan Noord-Limburgse bedrijven voor beschermingsmateriaal

De Welzijnsregio Noord-Limburg, het samenwerkingsverband van de acht Noord-Limburgse gemeenten, heeft een inventaris opgemaakt van de nodige beschermingsmaterialen in de strijd tegen corona. Er wordt nu een oproep gedaan aan de industrie in de regio.

“De vraag overstijgt het aanbod. Vandaar richten we een vraag naar bedrijven die onze zorgverleners kunnen voorthelpen met de volgende producten”, stelt Lommels burgemeester Bob Nijs. Zo is er vraag naar FFP 2 maskers, chirurgische maskers, schorten, handschoenen en beschermplaten van transparante PETG of plexiglas. Grondwerken Berkmans leverde al honderden mondmaskers. Het bedrijf Multifix in Bergeijk, vlak over de Nederlandse grens, bracht vrijdagavond 2000 mondmaskers naar Lommel. Via de Welzijnsregio zal dit verspreid worden over de Noord-Limburgse gemeenten op de plaatsen waar de nood het grootst is.