Ook Serie A wordt pas hervat wanneer er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid

Net als de Premier League eerder op de dag heeft ook de Serie A vrijdag besloten omwille van de coronacrisis tot nader order geen wedstrijden te organiseren. “Er zal pas overwogen de wedstrijden te hervatten wanneer de gezondheidstoestand dit toelaat”, liet de Italiaanse profliga na een videoconferentie met alle betrokken partijen in een persbericht optekenen.

De Premier League en de Serie A volgen hiermee de voorschriften die de Europese voetbalbond (UEFA) donderdag in een omzendbrief naar haar lidstaten stuurde. De Belgische Pro League ging donderdag tegen dat standpunt in met de aanbeveling de Jupiler Pro League stop te zetten.

Tot vandaag stond een hervatting in Italië begin mei nog officieel als datum in de boeken, maar dat was erg onwaarschijnlijk. Er wordt sinds 8 maart niet meer gevoetbald in Italië. Er moeten nog twaalf volledige speeldagen afgewerkt worden in de Serie A.

De Serie A liet verderop haar statement ook weten “steeds rekening te houden met de besluiten van de regering”. “De bescherming van de gezondheid en alle betrokkenen bij de wedstrijden blijft prioritair. We blijven de komende dagen in contact met vertegenwoordigers van bedrijven die de impact en de gevolgen van het coronavirus voortdurend analyseren.”

Italië is wereldwijd het zwaarst getroffen land door het coronavirus met bijna 14.000 doden en meer dan 115.000 besmettingen.