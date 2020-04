OVERZICHT. Bekijk hier de eindstanden van het gala van de Provinciaal Voetballer

Het doek is gevallen. Met het stopzetten van de voetbalcompetitie in de lagere reeksen is er ook een punt gezet achter onze verkiezing van ‘Speler van het Jaar’. Van een gala of feest in de Versuz is in deze rare tijden plots geen sprake meer, maar toch willen we onze Spelers én Elftallen van het Jaar graag huldigen. Bekijk hier alle eindstanden.