Vriend overleden verpleegster streamt begrafenis via Facebook: “Isaura was mijn grote liefde”

Genk - Een van onze jongste slachtoffers van corona is vrijdagmorgen begraven. Het gaat om de Genkse zorgkundige Isaura Castermans, amper 30. Haar vriend Sauro (35) deelde de dienst live op Facebook, als eerbetoon.

Het afscheid valt Sauro zwaar. Zelf moest hij alle voorbereidingen voor de afscheidsplechtigheid via Whatsapp of Skype volgen, omdat hij ook besmet raakte met het virus. Eerst leek het alsof hij ook de begrafenis zelf zou moeten bijwonen via Skype. “Maar er is werkelijk niets wat mij had kunnen tegenhouden. Isaura was mijn grote liefde, ik moest en zou afscheid van haar nemen”, zegt hij.

Even alleen met haar

“Gisteren mocht ik haar gaan groeten. Ik kon even alleen zijn met haar. Dat heeft me echt deugd gedaan. En ook vandaag moest ik afscheid van haar nemen. Ik had het anders niet aangekund.”

De dokter in spe kan nog niet bevatten hoe de ziekte Isaura onderuit trok en hij zelf amper enkele dagen ziek was.

Sauro beschrijft hoe hij en Isaura als puzzelstukjes in elkaar klikten. “In bed had zij haar plek, en dat was in mijn armen. Wij sliepen niet elk aan onze kant. In de auto, op straat, maakt niet uit, wij raakten elkaar altijd even aan, wij keken altijd even naar elkaar. Wij hadden een zeer intense relatie.”

