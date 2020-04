Eindstand heren derde provinciale C

Het doek is gevallen. Met het stopzetten van de voetbalcompetitie in de lagere reeksen is er ook een punt gezet achter onze verkiezing van ‘Speler van het Jaar’. Thibo Hawinkel (Gravelo) wint voor Sébastien Daminet (HO Heide) en Dries Vrancken (Vechmaal). Hieronder kan je de volledige eindstand van derde provinciale C terugvinden.