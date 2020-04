Clubicoon Michiel Jonckheere verlaat KV Oostende na negen jaar en trekt naar KV Kortrijk

Michiel Jonckheere verlaat KV Oostende en speelt de komende twee seizoenen voor KV Kortrijk. Beide West-Vlaamse teams maakten de transfer van de middenvelder vrijdagnamiddag bekend. De dertigjarige Jonckheere was een clubicoon bij KVO, waar hij speelde sinds de zomer van 2011. In het voorjaar van 2013 beukten Jonckheere en de kustploeg de poort naar eerste klasse open.

Jonckheere speelde in totaal 193 wedstrijden voor de Kustboys waarin hij 18 doelpunten maakte en 14 assists gaf. Het voorbije seizoen trok hij twintig maal het shirt van KVO aan in een officieel duel. De voorbije jaren kampte de middenvelder geregeld met zware blessures. De seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 gingen quasi volledig in rook op omwille van een hielblessure.

Bij Kortrijk komt Jonckheere, die zijn jeugdopleiding kreeg bij Club Brugge en Zulte Waregem, opnieuw zijn ex-coach van bij KVO Yves Vanderhaeghe tegen.