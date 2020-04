Dilsen-Stokkem -

Politie Maasland heeft donderdag rond 17.45 uur een carwash gesloten in Lanklaar op de Boslaan. De wasstraat bleek toch nog open terwijl dit in strijd is met de coronamaatregelen. De carwash werd gesloten en er volgt nog een fikse boete voor de uitbater.