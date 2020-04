Al 150 inbreuken op coronamaatregelen in Getevallei

Zoutleeuw -

De politiezone Getevallei (Tienen / Landen/ Zoutleeuw) heeft al 150 inbreuken vastgesteld op de coronamaatregelen. Het ging voornamelijk om overtredingen op het samenscholingsverbod, het maken van nodeloze verplaatsingen en handelszaken die zich net hielden aan de opgelegde sluiting. “Hoewel de maatregelen al van 13 maart van kracht zijn stellen we nog steeds vele inbreuken vast op het samenscholingsverbod. De laatste dagen stellen we daarenboven vast dat jongeren het moeilijk hebben om de regels te respecteren. We doen daarom een oproep om zich aan de regels te houden en het gezond verstand te gebruiken. Ook jongeren worden immers niet gespaard van het coronavirus en samenkomen met andere jongeren vormt dan ook een groot potentieel besmettingsgevaar”, aldus de politiezone Getevallei. De politie blijft dagelijks extra ploegen inzetten om het naleven van de maatregelen te controleren en dat over het hele grondgebied. Meldingen van burgers over overtredingen worden steevast opgevolgd. (tb)