Blijf in uw kot-concert: Mowgli van Woodville hiphopt jullie het weekend in

De start van het weekend lijkt ons ideaal om ons kot-podium aan de mannen van Woodville te geven. Deze zes mc’s uit, inderdaad Houthalen willen hun passie voor hiphop delen met iedereen.

In hun zelfgebouwde studio in de tuin van hun producer zag de eerste EP ‘Onderscheiding’ het levenslicht. Dat die meteen kon rekenen op heel wat bijval bewijzen de meer dan 10.000 streams ervan. Ook de eerste optredens van Woodville in en rond Houthalen-Helchteren waren veelbelovend. Het collectief is constant op zoek naar nieuw materiaal en verrast dus graag de liefhebbers. In dit Blijf op u kot-concert is Mowgli te zien die een ontspannende DJ-set speelt.

De mannen van Woodville kunnen elke euro meer dan genoeg gebruiken voor nieuwe hardware en hun eigen opnamestudio. Elke duit in de digitale hoed wordt dus voor 100% geapprecieerd.