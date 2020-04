PXL-studenten brengen lichtgevende T-shirts op de markt

Hasselt - Vier PXL-studenten elektronica-ICT hebben met hun onderneming Luxonics een nieuw product ontworpen: een personaliseerbaar T-shirt dat oplicht in het donker.

Wesley Vrancken, commercieel directeur van Luxonics vertelt met trots over het product:

“Dit T-shirt bevat een ‘EL Wire’, een ledstrip die oplicht door gebruik van 2 AA-batterijen. Elke soort van bedrukking is hier mogelijk: de contouren van een bedrijfslogo die oplichten in kleur, een vereniging die er graag uitspringt en een lichtgevend T-shirt wil voor een event, alles kan. De kleur van het T-shirt en bedrukking zijn personaliseerbaar, zodat je kan pimpen naar eigen stijl. De mogelijkheden zijn oneindig en voor elke leeftijd.”

Een standaard-T-shirt met bedrukking kan al vanaf 12,95 euro. De studenten zijn nog actief tot eind mei.