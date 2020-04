13 nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 145

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 13 coronapatiënten overleden. Dat brengt de totale balans op 145 overlijdens. Het goede nieuws is dat 36 coronapatiënten het ziekenhuis hebben mogen verlaten.

Er zijn de afgelopen 24 in de Limburgse ziekenhuizen 13 patiënten met een coronabesmetting overleden. Dat brengt de totale balans op 145 overlijdens. Vooral voor het AZ Vesalius ziekenhuis was de tol zwaar. In het Tongerse ziekenhuis vielen op één dag vier overlijdens te betreuren wat het totaal op negen brengt. In zowel het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden als het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder waren er drie corona-overlijdens, waarmee de trieste balans daar respectievelijk op 37 en 21 corona-overlijdens komt. In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis stierven twee coronapatiënten, het totaal staat daar nu op 44. In het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik staat met één extra sterfgeval het totale aantal nu op tien corona-overlijdens. Het ZOL in Genk blijft gespaard van nieuwe overlijdens, daar stierven sinds de start van de crisis twaalf coronapatiënten. Vanuit het Mariaziekenhuis in Pelt, dat tot gisteren twaalf corona-overlijdens te betreuren had, werden geen nieuwe gegevens over coronapatiënten vrijgegeven.

Het goede nieuws is dat de afgelopen 24 uur in totaal 36 coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal ontslagen coronapatiënten in Limburg op 299.