Schoenenontwerper Sergio Rossi overleden

De Italiaanse schoenenontwerper Sergio Rossi is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Riccardo Sciutto, CEO van het merk, aan vakblad WWD. Rossi richtte in 1968 het gelijknamige schoenenlabel op en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader.

“Hij was een meester en het was een groot plezier om hem gekend te hebben”, zegt CEO Riccardo Sciutto aan WWD. “Wij was onze spirituele gids en is dat vandaag meer dan ooit.” Rossi, die in 1968 zijn eigen bedrijf oprichtte en het vak van zijn vader leerde, gaf op zijn beurt ook zijn kennis door aan zijn zoon Gianvito Rossi. Ook hij lanceerde in 2007 zijn eigen merk.

Volgens WWD zou de ontwerper overleden zijn aan het coronavirus in het ziekenhuis, waar hij enkele dagen geleden opgenomen werd. Zijn doodsoorzaak werd nog niet officieel bevestigd.