Nieuwe winkel Dior brengt ‘Parijse lente’ in je woonkamer

Het Franse modehuis Dior probeert in tijden van quarantaine zijn klanten nog steeds op hun wenken te bedienen. Zo opent de modegigant een nieuwe virtuele cosmeticawinkel, die bijna identiek is aan hun Parijse vestiging op de Champs-Élysées.

In tijden van quarantaine durven we al eens vaker dan anders onze aankopen online doen. En dat is ook het Franse modehuis niet ontgaan. Om hun klanten dezelfde service en beleving te bieden als in hun fysieke winkels, openen ze een driedimensionale boetiek. Zes keer per jaar zullen zowel de inrichting als de producten onder handen genomen worden. Momenteel kiest het modehuis voor het thema lente en staat alles in het teken van bloemen.

Met slechts een druk op de knop kan je hun parfum en andere verzorgingsproducten in een winkelmand plaatsen. Twijfel je nog? dan zijn er videoclips die je helpen bij je keuze. Het enige nadeel? Betalen moet je nog steeds zelf doen.