“Geen terrasjes, niet naar zee, geen barbecues dit weekend. Ook al wordt het mooi weer”

Mooi weer of niet dit weekend. Vlaams minister-president Jan Jambon vraagt in een filmpje op de sociale media om dit weekend de richtlijnen te respecteren. We mogen volgens hem nu niet de rol lossen en barbecues met vrienden beginnen organiseren.

“We staan aan de vooravond van een zonnig weekend”, aldus Jambon. “En in normale omstandigheden zouden we nu naar zee gaan, terrasjes doen, barbecues organiseren. Ik moet u vragen om dat dit weekend niet te doen, en dit in de strijd tegen het coronavirus. We zijn goed bezig, de cijfers zijn bemoedigend en ik ben zo fier op de Vlamingen over wat we presteren. Nu de rol lossen, zou echt een probleem zijn. Daarom: dit weekend niet naar zee, geen terrasjes. En barbecue, in beperkte gezinskring in uw tuin, dat kan. Ik reken op u”, vraagt de Vlaamse minister-president met aandrang.