Stopzetten Belgische hockeycompetitie zorgt voor beroering: “Je beslist over alles of over niets, maar niet iets tussenin”

Het bestuur van de Belgische hockeyfederatie besliste donderdagavond, op aandringen van de clubs van de Eredivisie, om de Belgische hockeycompetitie definitief stop te zetten wegens de coronacrisis. Zowel bij de mannen als vrouwen zijn er geen kampioenen. Het besluit van de hockeyfederatie zorgt bij sommige clubs wel voor wat beroering.

De beslissing gold voor de Eredivisie, eerste, tweede en derde klasse. Over de afdelingen in het recreatieve hockey en de jeugdcompetities wordt de komende weken beslist. De eerste twee van de rangschikking na elf speeldagen promoveren, er zijn geen degradanten. Léopold, Gantoise en Dragons mogen naar de Europese EHL Cup, bij de vrouwen gaan Gantoise en Braxgata Europa in.

“De federatie heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, maar er waren te veel verschillende standpunten”, reageert Waterloo Ducks-voorzitter Géry Dohmen. De Ducks voerden op het moment van de stopzetting bij de mannen poule B aan, maar mogen toch niet Europa in. De tickets zijn weggelegd voor Léopold, Gantoise en Dragons, die in groep A meer punten telden. “We vinden het niet geheel logisch dat beide poules samengevoegd werden om de Europese tickets te verdelen. Ik heb het gevoel dat de federatie voor iedereen goed wilde doen, terwijl ze in dit geval had kunnen wachten en in augustus nog een soort toernooi had kunnen organiseren.”

Alles of niets

Een standpunt waarbij ook Racing-sterkhouder Victor Wegnez zich aansluit. “Als je Europese tickets uitdeelt, moet je eigenlijk ook met zakkers werken. Je beslist volgens mij over alles of over niets, maar niet iets tussenin. Waarom zou, als de isolatiemaatregelen eind april zouden eindigen, de competitie midden mei niet kunnen hervatten? De federatie had nog even moeten wachten met knopen door te hakken.”

Ook de Engelse international Nick Catlin, die de kleuren van Beerschot verdedigt, betreurt dat de federatie de twee poules na een onafgewerkt seizoen samengevoegd heeft om de Europese tickets te verdelen. “Ik begrijp dat het om een buitengewone situatie gaat”, luidt het op Twitter. “Maar dit is echt belachelijk!”