Vergeten toerisme: een nostalgische duik in het rijke verleden van Limburg

Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. Onze nostalgische zomerreeks ‘Vergeten Toerisme’ laat u alvast even ontsnappen uit het heden. Ooit waren het plekken die tot de verbeelding spraken, vandaag leven ze enkel voort in vakantiekiekjes uit vervlogen tijden.

Limburg heeft een rijke geschiedenis, ook in de toerisme sector. Onze zomerreeks ‘Vergeten Toerisme’ haalt unieke Limburgse plaatsen vanonder het stof en plaatst ze in een nieuw daglicht. Zo herinnert u zich misschien nog de zoo van Zwartberg die in 2002 werd gesloopt na een lange aansleep van kritiek. Kunstenaar Koen Vanmechelen opende er in de zomer van 2019 nog zijn hoofdkwartier Labiomista en gaf het terrein een nieuwe toekomst.

Er was ook nog de sprookjesachtige kabelbaan die van Genk een toeristisch centrum zou maken. Het enthousiasme taande helaas snel, waardoor ook dit project op een sisser uitdraaide.

In ver vervlogen tijdens ging men nog zwemmen en/of feesten aan zwembad Maupertuus in Wellen. Daar installeerde de legendarische eigenaar, Paul Heeren, het allereerste dolfinarium van België. Een project dat heel wat voeten in de aarde heeft gehad.

Tenslotte is er nog het verhaal van Ivan Mahy, een fervent autoverzamelaar, die in 1970 in Houthalen het eerste automuseum opende van België en zelfs één van de eerste van Europa.

Kortom, het zijn stuk voor stuk verhalen die diep in de geschiedenis van Limburg wroeten en een nostalgische trip naar het verleden inluiden. Op deze pagina kan u ze allemaal terugvinden. Leesgenot verzekerd.