Belgische wielerbond verlengt competitieverbod tot 1 juni: onder anderen BK voor junioren sneuvelt

Het verbod op wielerwedstrijden in België wordt vanwege de coronacrisis verlengd tot en met 1 juni, zo is vrijdag bekendgemaakt. Voor onder meer het BK junioren op de weg in Middelkerke (24 mei) wordt een nieuwe datum gezocht.

De beslissing werd genomen door Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen. Het verbod geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines.

Door de maatregel kunnen enkele Belgische kampioenschappen niet plaatsvinden, zoals onder meer het BK MTB Enduro (Aywaille, 9 mei), het BK Trial (Malmedy, 16 mei) en het BK op de weg voor junioren (Middelkerke, 24 mei). Met de organisatoren werd contact opgenomen om een nieuwe datum voor die kampioenschappen vast te leggen.

Door het schrappen van de provinciale kampioenschappen in mei werd ook besloten in 2020 geen provinciale en regionale titels van de zomercompetities uit te reiken. Deze maatregel geldt in Vlaanderen voor alle disciplines en in alle categorieën. Een beslissing die iedereen op gelijke voet behandelt en die tevens ruimte creëert op de kalender, aldus de wielerbond.

Meerdere organisatoren gaan ondertussen op zoek naar een nieuwe datum voor hun wedstrijden. “Voor de nationale en internationale competities is het wachten op de beslissingen van de UCI. De kalender blijft in elk geval open tot 2 november. Het einde van de regionale kalender blijft behouden op 11 oktober voor de U15-renners, op 31 oktober voor de andere categorieën”, onderstreept Belgian Cycling.

Tot en met 1 juni worden ook alle recreatieve organisaties geschrapt, net als alle activiteiten van de nationale en regionale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden).