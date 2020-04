Belgian Cycling annuleert alle wielerwedstrijden tot en met 1 juni: geen Ronde van Limburg

De Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen schorst alle wielerwedstrijden in ons land tot nader order op tot en met 1 juni 2020. Dat laat ze weten in een persbericht. Naast het PK in Kerniel sneuvelt ook de Ronde van Limburg. Later meer.

Het perscommuniqué luidt als volgt:

Deze maatregel is een logisch verlengstuk van een gelijkaardige beslissing die de UCI eerder nam. De beslissing geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines. Dit besluit heeft te maken met de maatregelen rond het Covid 19-virus in ons land.

De verlenging van het opschorten van alle wielerwedstrijden heeft onder meer ook gevolgen voor een aantal Belgische kampioenschappen. Zo vinden de kampioenschappen MTB Enduro (Aywaille, 9 mei), Trial (Malmedy, 16 mei) en Juniores Wegwielrennen (Middelkerke, 24 mei) niet plaats. Met de organisatoren werd contact opgenomen om een nieuwe datum voor die kampioenschappen vast te leggen.

Door het schrappen van de provinciale kampioenschappen in mei werd ook besloten om in 2020 geen provinciale en regionale titels van de zomercompetities uit te reiken. Deze maatregel geldt in Vlaanderen voor alle disciplines en in alle categorieën. Een beslissing die iedereen op gelijke voet behandelt en die tevens ruimte creëert op de kalender.

Meerdere organisatoren gaan ondertussen op zoek naar een nieuwe datum voor hun eerder afgelaste wedstrijden. Voor de nationale en internationale competities is het wachten op de beslissingen van de UCI. De kalender blijft in elk geval open tot 2 november. Het einde van de regionale kalender blijft behouden op 11 oktober voor de U15-renners, op 31 oktober voor de andere categorieën.

Tot en met 1 juni worden ook alle recreatieve organisaties geschrapt. Worden ook geannuleerd: alle activiteiten van de nationale en regionale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën.

De promotie activiteiten van Cycling Vlaanderen in de scholen in het kader van Kidz on Wheelz worden afgelast voor het huidige schooljaar.

Aan de renners en recreatieve fietsers wordt gevraagd om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen en strikt na te leven.

In deze uiterst moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie, met de algemene gezondheid en het belang van de wielersport voor ogen.